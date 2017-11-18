 مدني تبوك: مستعدون لمواجهة أي طارئ خلال الحالة المطرية القادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدني تبوك: مستعدون لمواجهة أي طارئ خلال الحالة المطرية القادمة في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات تنظم منشطاً للاستشارات القانونية بعنوان “لن يسلب حقي” مدير “تعليم الجوف” يدشن مركز تدريب الطالبات أمانة الجوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد جمعيته غير العادية هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة بـ الشفافية والوضوح مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية البحرية الأمريكية: أضرار طفيفة في مدمرة بعد اصطدامها بسفينة قبالة اليابان الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت الإعلام الغربي يسلط الضوء على إجراءات المملكة الصارمة ضد تصريحات وزير الخارجية الألماني الخديدي يعلن عن انشاء صالة عرض تشكيلية ومركز تدريب تشكيلي في الطائف تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون

مدني تبوك: مستعدون لمواجهة أي طارئ خلال الحالة المطرية القادمة

مدني تبوك: مستعدون لمواجهة أي طارئ خلال الحالة المطرية القادمة
المناطق - تبوك - علي العميري

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن التنبيهات الصادرة  من هيئة الأرصاد وحماية البيئة تشير توقعاتها إلى تأثر المملكة بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك وتزداد فرصة هطول الأمطار حيث يتوقع ان تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية ابتداءً  من محافظتي الوجه واملج وباقي المدن الساحلية والأجزاء المجاورة لها خاصةً يومي الإثنين والثلاثاء . وأكد  استعداد الدفاع لمواجهة اي طارئ لاقدر الله وتم رفع درجة الجاهزية لجميع الجهات الحكوميه المشاركه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>