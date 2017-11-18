مدني تبوك: مستعدون لمواجهة أي طارئ خلال الحالة المطرية القادمة

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن التنبيهات الصادرة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة تشير توقعاتها إلى تأثر المملكة بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك وتزداد فرصة هطول الأمطار حيث يتوقع ان تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية ابتداءً من محافظتي الوجه واملج وباقي المدن الساحلية والأجزاء المجاورة لها خاصةً يومي الإثنين والثلاثاء . وأكد استعداد الدفاع لمواجهة اي طارئ لاقدر الله وتم رفع درجة الجاهزية لجميع الجهات الحكوميه المشاركه.