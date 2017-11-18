المملكة تهنئ العراق باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة “داعش”

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

ووصف المصدر هذه الخطوة بالتاريخية كون قضاء رواة يمثل آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق، معبرًا عن تطلعه بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار.