 المملكة تهنئ العراق باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة “داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تهنئ العراق باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة “داعش”

المملكة تهنئ العراق باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة “داعش”
المناطق _واس

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
ووصف المصدر هذه الخطوة بالتاريخية كون قضاء رواة يمثل آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق، معبرًا عن تطلعه بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار.

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