 الفتح يقسو على الفيحاء بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الفتح يقسو على الفيحاء بثلاثية

الفتح يقسو على الفيحاء بثلاثية
المناطق _ الرياض

اكتسح الفتح مضيفه الفيحاء 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسجل أهداف الفتح جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة وسايث ساكالا (هدفين) في الدقيقتين 14 و60، فيما سجل روني فيرنانديز هدف الفيحاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للفتح هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة للفيحاء هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في أربع مباريات.

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