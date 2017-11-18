العد التنازلي لسباق الجري الخيري في الخبر

بدأت الاستعدادات النهائية لسباق الجري الخيري السنوي الثاني والعشرون والذي سينطلق بمشيئة الله يوم السبت القادم 7 ربيع الأول 1439هـ الموافق 25 نوفمبر 2017م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقة الشرقية تحت شعار التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد.

وقد تم بدء العمل بخيمة التسجيل المقامة بمدخل الواجهة البحرية بكورنيش الخبر يومياً من الساعة 5:00 الى الساعة 9:00 مساء وحتى يوم الجمعة 24 نوفمبر بفريق عمل ضخم من الشباب والشابات المتطوعين والذين تم تدريبهم على كيفية التسجيل ومتطلباته وتسليم كل متسابق أغراض السباق حسب فئته العمرية مع شريحة الكترونية ذكية والتي تعمل على أحدث أجهزة الاستشعار لقراءة تلك الشرائح والتي يتم العمل بها بالسباقات العالمية إضافة لوجود فريق احترافي باللجنة الفنية ضمانا لدقة وشفافية النتائج كما تم تزويد فريق العمل بكافة المعلومات للرد على اية استفسارات تخص السباق.

وأشار سعادة الأستاذ عبدالعزيز التركي رئيس اللجنة العليا للسباق انه قد بدأ الاستنفار بجميع اللجان العاملة بالسباق لإنجاح السباق واخراجه بالصورة اللائقة كما بكل عام والذي اصبح علامة مميزة للمنطقة الشرقية حيث رعى السباق طوال 22 عاماً متتالية العديد من الأهداف الخيرية والتلامس مع بعض السلبيات المنتشرة للعمل على تلافيها والبعد عنها.

وأضاف التركي لقد تم بدء العمل بخيمة التسجيل المقامة بمدخل الواجهة البحرية بكورنيش الخبر يومياً وحتى يوم الجمعة القادم وحرصا من لجنة السباق على دعم هدف سباق هذا العام فقد تم تخصيص ركن للفعاليات داخل خيمة التسجيل لتمكين جميع المشاركين والزائرين من الوعي بمرض التصلب العصبي المتعدد والتعريف به، ومن جهتنا تم توزيع أكثر من 7000 الاف استمارة مجانية على طلاب المدارس كما تم عمل سباق تجريبي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لدراسة مسار السباق والوقوف على كل ما يلزم استعدادا لانطلاقه بالوقت المحدد .

من ناحية أخرى أكد رئيس اللجنة العليا للسباق انه سيتم عمل سباق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والذي تحرص اللجنة على مشاركتهم سنويا بالمجان مع تكفل لجنة السباق بجميع المتطلبات تسهيلاً لمشاركتهم، وتسهيلا على المتسابقين في يوم السباق قامت اللجنة بأعداد مواقف خاصة لسيارات المتسابقين بمدخل بداية السباق بالقرب من إسكان الخبر كما تم تجهيز مجموعة من الباصات المترددة لنقل المتسابقين من نقطة نهاية السباق الى سياراتهم في نقطة بداية السباق بعد انتهاء الحفل الختامي

حيث سيتم إن شاء الله بنهاية يوم السباق وبأجواء احتفالية عمل حفل لتكريم الفائزين ويراعى في ذلك جميع الفئات العمرية لسباق ال 5 كلم وجميع أنواع الاعاقات بالنسبة لسباق الاحتياجات الخاصة حيث تقدم اللجنة لجميع الفائزين دروع تكريم ومبالغ مالية قيمة ، ولإضافة طابع من البهجة على الحضور والمشاركين يتم عمل سحب عشوائي على ارقام المشاركين من متسابقي الاحتياجات الخاصة او السباق العام لمن قاموا بشراء استمارات السباق سواء شارك او لم يشارك بالسباق وفي مقدمة تلك الجوائز سيارة

والجدير بالذكر انه يتم إقامة السباق سنويا بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية والخدمية والمستشفيات إضافة للدعم المقدم من الشركات المشاركة كل عام والذي يرجع الفضل بعد الله لهم لاستمرار عطاء سابق الجري طوال تلك السنوات.