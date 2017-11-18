توقعات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الغربية

أطلقت “الأرصاد” تنبيها يشمل رابغ وجدة والليث والأجزاء المجاورة لها يمتد من مساء يوم الإثنين وحتى صباح الأربعاء المقبل، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تكون من متوسطة الى غزيرة.