 توقعات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الغربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متحدث “البنوك”: إضافة ميزة استعادة بطاقات الصراف الآلي حال ابتلاعها شائعة 1200 طالب جامعي يلتحقون بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة ورابغ والليث جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحقق المركز الأول في الكاراتيه والسباحة الهلال يهدر الذهاب ويتعادل مع أوراوا توقعات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الغربية صحة تبوك تركب جهاز أشعة حديث بمستشفى البدع %5 فرض الضريبة على البنزين ومشتقاته العد التنازلي لسباق الجري الخيري في الخبر “بالفيديو”:هدف التعادل للهلال الإيجابيًّ في الشوط الأول الفتح يقسو على الفيحاء بثلاثية أمير القصيم يشهد حفل جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز الأربعاء المقبل

توقعات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الغربية

توقعات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الغربية
المناطق _ جدة

أطلقت “الأرصاد” تنبيها يشمل رابغ وجدة والليث والأجزاء المجاورة لها يمتد من مساء يوم الإثنين وحتى صباح الأربعاء المقبل، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تكون من متوسطة الى غزيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>