 الهلال يهدر الذهاب ويتعادل مع أوراوا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهلال يهدر الذهاب ويتعادل مع أوراوا

المناطق _ الرياض

أهدر لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الكثير من الفرص التي سنحت لهم في مواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، ليحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء، والذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 59136.

وتقدم الفريق الياباني أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي رافائيل سيلفا في الدقيقية السادسة من عمر المباراة، فيما عادل للهلال مهاجمه السوري عمر خربين عمد الدقيقة 37 من الشوط الأول.

ويقام إياب نهائي البطولة يوم السبت المقبل 25 من الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

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