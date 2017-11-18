جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحقق المركز الأول في الكاراتيه والسباحة

حققت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المركز الأول في لعبتي الكاراتية والسباحة وذلك في بطولة التجمع الأول للجامعات السعودية التي استضافتها الجامعة برعاية معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى وينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وعمادة شؤون الطلاب بالجامعة بحضور معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي، حيث أقيمت المنافسات في بطولة الكاراتيه في الكاتا والأوزان المختلفة والمفتوحة، كما أقيمت بطولة السباحة في الأمتار المختلفة والتتابع خلال الموسم الثامن للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

من جانبه بارك مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش هذا الإنجاز وانه يضاف الى سلسلة إنجازات التي حققتها الجامعة في كافة الميادين والمحافل الداخلية والخارجية وان ما قدموه طلاب الجامعة المشاركين في لعبتي السباحه و الكاراتيه جهد مميز يشكرون عليه وهذا بفضل الله ثم بفضل الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها المشاركون ودعم المدربين وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري ، واقدم الشكر للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية على اتاحة الفرصة لاستضافة الجامعة لهذا الحدث الرياضي الهام .

من جهته أوضح رئيس اللجنة العليا للبطولة سعادة عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور علي بن طارد الدوسري أن البطولة حققت غايتها الكبرى وهي التجمع الكبير الذي حدث على مستوى جميع الجامعات بمشاركة أكثر من 280 لاعب في مختلف المسابقات، وقدم الدوسري شكره لجميع الفرق المشاركة من الجامعات ولوزارة التعليم وللاتحاد الرياضي للجامعات السعودية على إتاحة الفرصة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تنظيم البطولة كما بارك الدوسري لجميع الفائزين حصولهم على المراكز المختلفة التي حققوها بجدارتهم وتفوقهم دون أي تعصب وختم الدوسري بأن البطولة تأتي ضمن أحد أهداف وزارة التعليم لرؤية المملكة 2030 بتوجيهات من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي كان الراعي الرسمي والأول للبطولة ولجميع بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وذكرت اللجنة المنظمة ان الترتيب العام لبطولة الكاراتيه التالي الأول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك سعود و الثالث جامعة أم القرى و في الفروع التالية: الكاتا الفردي الاول جامعة الامام محمد بن سعود والثاني جامعة الجوف والثالث جامعة الملك عبدالعزيز، وجاءت نتائج ترتيب قتال وزن تحت 60 كجم الاول جامعة الطائف والثاني جامعة الملك سعود والثالث جامعة ام القرى، وجاءت نتائج ترتيب قتال وزن تحت 67 كجم الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك عبدالعزيز والثالث جامعة الملك سعود، وجاءت نتائج ترتيب قتال وزن تحت 75 كجم الاول جامعة الملك سعود والثاني جامعة أم القرى والثالث جامعة الملك عبدالعزيز، وجاءت نتائج ترتيب قتال وزن تحت 84 كجم الاول جامعة أم القرى والثاني جامعة الملك عبدالعزيز والثالث جامعة الملك سعود، وجاءت نتائج ترتيب قتال وزن فوق 84 كجم الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك عبدالعزيز والثالث جامعة الملك سعود، وجاءت نتائج ترتيب قتال الوزن المفتوح الاول جامعة الملك عبدالعزيز والثاني جامعة الطائف والثالث جامعة الجوف .

بينما أتى الترتيب العام لبطولة السباحة الأول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الإمام محمد بن سعود والثالث جامعة الملك عبدالعزيز على الفروع التالية 50 متر ظهر الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الامام محمد بن سعود والثالث جامعة الامام محمد بن سعود، 50 متر حرة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والثالث جامعة الملك عبدالعزيز، 50 متر فراشة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك عبدالعزيز والثالث الامام محمد بن سعود، 100 متر ظهر الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الامام محمد بن سعود والثالث جامعة الملك عبدالعزيز، 100 متر حرة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 100 متر صدر الاول جامعة الملك عبدالعزيز والثاني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الإمام محمد بن سعود، 100 متر فراشة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الإمام محمد بن سعود، 100 متر تتابع حرة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك عبدالعزيز والثالث جامعة الملك فيصل، 200 متر حرة الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الملك سعود والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 200 متر صدر الاول جامعة الملك عبدالعزيز والثاني جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 200 متر ظهر الاول جامعة الملك عبدالعزيز والثاني جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 200 متر فردي الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الامام محمد بن سعود والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 200 متر فردي متنوع الاول جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثاني جامعة الامام محمد بن سعود والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 400 متر حرة الاول الامام محمد بن سعود والثاني جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، 800 متر حرة الاول جامعة الامام محمد بن سعود والثاني جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والثالث جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.