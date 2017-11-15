1200 طالب جامعي يلتحقون بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين

التحق 1200 طالب جامعي من مختلف التخصصات العلمية والنظرية، اليوم، في الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين السابعة والأربعين في كلية الملك فهد الأمنية.

وأوضح المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، اللواء سعد الخليوي، أن اختيار الطلبة المستجدين في الكلية تم بعد اجتيازهم اختبارات القبول والتسجيل في مجال تخصصاتهم العلمية والنظرية، التي أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على أهمية توافقها مع متطلبات المرحلة الراهنة لتطوير العمل الأمني بما ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله).

ولفت الانتباه إلى أن برامج التأهيل والتدريب في الكلية تواكب أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مختلف المجالات الأمنية المعاصرة، ويقوم على تنفيذها كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس المدنيين والعسكريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية في التخصصات المدنية والأمنية ليقوموا بتدريس وتعليم ضباط أمن المستقبل من أبناء هذه البلاد بأفضل ما اكتسبوه من علم وخبرة.

وسأل اللواء الخليوي المولى- عز وجل- أن يديم على المملكة عزها وأمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، معبرًا عن شكره لسمو وزير الداخلية على دعمه وإشرافه المباشر على جميع برامج الكلية وأنشطتها.