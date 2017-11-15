متحدث “البنوك”: إضافة ميزة استعادة بطاقات الصراف الآلي حال ابتلاعها شائعة

علق المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم البنوك ميزة جديدة تُمكّن العملاء من استعادة بطاقات الصراف الآلي حال ابتلاعها، مؤكداً أن المتداول في هذا الشأن مجرد شائعة لا علاقة له بالواقع.

وأوضح حافظ وفقاً لما أوردته “عاجل”، أن العملاء الذين يتعرضون لمشكلة ابتلاع بطاقات الصراف الآلي خلال استعمالها عليهم مراجعة فرع البنك طبقاً للنظام المعمول به، نافياً صحة ما يشاع عن تغيير هذا النظام في الوقت الحالي. وفق”أخبار24”.