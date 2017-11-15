وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.