 وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
المناطق _ واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف والوفد المرافق.
وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

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