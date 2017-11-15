ضبط ثلاثة شبان اعتدوا على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

تمكنت شرطة الأحساء من القبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي

وصرح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه وبالإشارة لما تم رصده بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو متداول اليوم السبت 29-2-1439 يظهر فيه عدد من الاشخاص يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في احدى البلدات بمحافظة الاحساء ، فانه بفضل من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توفر بلاغ للحادثة كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الاحساء من الكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم حيث تبين انهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر .

وأضاف أنه جرى ايقافهم واستكمال اجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيدا لإحالتهم واوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة .