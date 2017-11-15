تمكنت الجهات الأمنية من القبض على وافد عربي قام بالسطو على مواطن باستراحته الخاصة بقرية العليا مستخدما سكينا وأداة حديدية وقام بسرقة محتويات محفظته من مبالغ ماليه وبطاقات بنكية وكذلك جهازه النقال ولاذ بالفرار

وصرح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن شرطة محافظة قرية العليا تمكنت بفضل من الله وتوفيقه مساء الأمس الجمعة 28-2-1439من القبض على وافد عربي إثر تلقي بلاغ من مواطن عن قيام شخص ملثم يحمل سكينا واداة حديدية بالترصد له واقتحام استراحته الخاصة اثناء تواجده بها والاعتداء عليه بالضرب وتهديده للحصول على مبلغ مالي او تحويل المبلغ لحسابه إلا أنه لم يتمكن من ذلك بينما أقدم على سرقة محتويات محفظته من مبالغ ماليه وبطاقات بنكية وكذلك جهازه النقال ولاذ بالفرار

وأضاف أ، الجهات المختصة بالشرطة باشرت الحادثة ونقل المبلغ للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبين أن الجهود الأمنية ولله الحمد أسفرت عن التوصل للمتهم بهذه الجريمة والقبض عليه حيث تبين انه مقيم عربي في العقد الثالث من العمر تم ايقافه استكمالا لإجراءات جمع الاستدلال للحادثة وتمهيدا لإحالته واوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.