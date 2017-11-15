مدمرة أمريكية وثقت موقع تسلّم جثة بن لادن بمربط أحمر

في بقعة محددة على متن حاملة الطائرات الأميركي “كارل فينسون”، وضع البحارة علامة حمراء في نفس المكان الذي شهد تسلم جثة زعيم القاعدة أسامة بن لادن لدى مقتله.

وبحسب “ديلي ميل تي في”، فإن البحارة الذين شهدوا تسلم جثة “أخطر إرهابي في العالم” عن طريق طائرة هليكوبتر ليلة الأول من مايو عام 2011، قد وضعوا مربطا فولاذيا ولونوه بالأحمر إشارة إلى دماء بن لادن.

وهناك مئات المرابط على متن الحاملة حيث يتم تثبيت المقاتلات والمروحيات بها، ووفق المصدر نفسه فإنه يمكن مشاهدة العلامة التذكارية التي تمثل الانتصار على مؤسس القاعدة في منتصف الطريق على طول متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية.

وقتل بن لادن في غارة أميركية نفذتها وحدة من القوات الخاصة لدى البحرية الأمريكية في مدينة أبوت أباد الباكستانية، حيث كان يختبئ هناك.

ونقلت مروحية للقوات الخاصة الجثة إلى حاملة الطائرات، حيث تم بعد ذلك رميها في مياه المحيط في موقع سري، لتنهي فصول ملاحقة الإرهابي الذي كان يعد المطلوب رقم واحد للولايات المتحدة.