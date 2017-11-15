ملتقى الحوار الثقافي يقيم مبادرة منطلقات

يقدم ملتقى الحوار الثقافي التابع للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مبادرة منطلقات وهي مبادرة تعنى بتأهيل المنفصلات اجتماعيًا وأسريًا ونفسيًا ودعمهم من خلال أعمال تطوعية وحرفية ومشاركات مجتمعية ومسابقات وفعاليات , وسيتم بإذن الله في الأيام القريبة القادمة إصدار كتاب خاص بهذي المبادرة لإلهام كل مطلع أو مطلعة عليه بأن الحياة تسير رغم العقبات والصعوبات التي تواجه المرأة المنفصلة ، وكيف تتغلب عليها وتقود نفسها إلى النجاح بإذن الله . يقود الفريق الاخصائية النفسية أ/ أماني الجابري وإشراف عام إدارة ملتقى الحوار الثقافي بجدة .