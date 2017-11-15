هروب جماعي لفلول داعش في الصحراء .. والجيش العراقي يلاحقه

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن القوات المشتركة تتقدم في عمق الصحراء غربي البلاد، لمطاردة عناصر تنظيم داعش وصولا إلى الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية بعد استعادتها قضاء راوة من سيطرة داعش، بدأت بالاندفاع في عمق الصحراء الغربية لمطاردة فلول التنظيم.

وأوضح رسول أن القوات الأمنية ستواصل التقدم حتى استعادة الصحراء الغربية بالكامل وصولا إلى الحدود العراقية السورية.

واستعاد الجيش العراقي، أمس الجمعة، قضاء راوة بالكامل من داعش، وقد تم رفع العلم العراقي فوق مباني القضاء.

وهنأ وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، القوات العراقية والشعب العراقي على النصر على داعش. وقال في اتصال مع “العربية” إن القوات العراقية أنجزت نصراً سريعاً على داعش في آخر معاقله في العراق غرب الأنبار.