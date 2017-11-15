 “رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !!

“رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !!
المناطق - وكالات

ستستطيع خلال أقل من 5 أعوام، أن تفتح هاتفك الذكي ببصمة رائحة العرق بنفس طريقة بصمة اليد أو الوجه، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

إن جزيئات “بصمة عرق” كل إنسان تكون فريدة من نوعها، ويمكن استخدامها لتحديد شخص يحمل أو يرتدي أو يحمل جهازا ذكيا، بما في ذلك ساعات اليد والهواتف الذكية.

يقول دكتور جان هالاميك، من جامعة ألباني، ولاية نيويورك إن هذه الوسيلة ستكون هي الأكثر أمانا للحفاظ على أسرار الهاتف الخاص بك آمنة من الهاكرز حيث إن بصمة العرق من الصعب جدا تقليدها.

ويضيف دكتور هالاميك: “نحن (فريق باحثي جامعة آلباني) نعمل على تطوير شكل جديد من الأمن الذي يمكن أن يغير تماما عملية التوثيق والتعريف بالمستخدم.. إن استخدام العرق كوسيلة تعريف بالمستخدم لا يمكن محاكاتها بسهولة أو اختراقها بواسطة الهاكرز المحتملين. إنها وسيلة مضمونة بشكل مذهل”.

ويقول الكيميائي، الذي شارك في تأليف الدراسة حول جدوى هذه التكنولوجيا الأكثر غرابة، إنه يمكن أن تصبح تلك النظرية حقيقة واقعة خلال 5 إلى 10 سنوات.

 

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