 باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية

باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية
المناطق - وكالات

استمر تقدم باريس سان جيرمان نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عندما فاز 4-1 على نانت، السبت.
وهز كافاني الشباك بواقع مرة في كل شوط كما سجل خافيير باستوري وأنخيل دي ماريا ليرفع فريق العاصمة الذي يخلو سجله من الهزائم رصيده إلى 35 نقطة من 13 مباراة بفارق ست نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني.

وسجل بريغوس ناكولما هدف نانت صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري انهار تحت الضغط. وافتتح كافاني التسجيل من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مثالية من باستوري.

وهذا هو الهدف 14 لمهاجم أوروغواي في 13 مباراة بالدوري وهي أفضل حصيلة في الدوري الفرنسي منذ ديك فان ديك مع نيس في موسم 1972-1973.

وضاعف دي ماريا النتيجة بعد ثلاث دقائق أخرى من كرة عرضية لم يقابلها أحد وانتهت في الشباك عند الزاوية البعيدة. وقلص ناكولما الفارق في الدقيقة 60 من مدى قريب لكن آمال نانت في إدراك التعادل لم تستمر طويلا.

وبعد خمس دقائق أخرى أعاد باستوري الفارق إلى هدفين لصالح الفريق الباريسي بتسديدة قوية بعد كرة هيأها له ماركو فيراتي. وأكد كافاني تفوق سان جيرمان قبل 11 دقيقة على النهاية بعدما وضع الكرة في الشباك عقب فوضى أمام المرمى.

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