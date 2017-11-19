شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران

أكد مصدر دبلوماسي عربي إن الاجتماع الطارئ، الذي سيعقد الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يهدف لبحث انتهاكات إيران وتكليف المجموعة العربية بمجلس الأمن بتقديم شكوى مباشرة تجاه طهران.

وقال المصدر إن الاجتماع، الذي يأتي بناء على دعوة من السعودية، يهدف “لبحث الانتهاكات التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية والتي تقوض الأمن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل وفى العالم بأسره..”.

كما سيبحث “ما تعرضت له الرياض مساء السبت الرابع من نوفمبر الجاري من عمل عدواني من قبل ميلشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن”.

وسيتناول الاجتماع أيضا “ما تعرضت مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير أنابيب النفط ليلة الجمعة 10 نوفمبر الجاري”، حسب ما أضاف المصدر نفسه لـ”سكاي نيوز عربية”.