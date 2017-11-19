 شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية “رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !! هروب جماعي لفلول داعش في الصحراء .. والجيش العراقي يلاحقه دراسة: 5 أمور من أكثر العوامل تسببا في الأمراض القاتلة .. أبرزها قلة النوم والشعور بالوحدة ملتقى الحوار الثقافي يقيم مبادرة منطلقات مدمرة أمريكية وثقت موقع تسلّم جثة بن لادن بمربط أحمر القبض على وافد عربي قام بالسطو على مواطن باستراحته الخاصة بقرية العليا مستخدما سكينا وأداة حديدية ضبط ثلاثة شبان اعتدوا على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء الهلال يعلن تعرّض المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو لإصابة في الركبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا متحدث “البنوك”: إضافة ميزة استعادة بطاقات الصراف الآلي حال ابتلاعها شائعة

شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران

شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران
المناطق - وكالات

أكد مصدر دبلوماسي عربي إن الاجتماع الطارئ، الذي سيعقد الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يهدف لبحث انتهاكات إيران وتكليف المجموعة العربية بمجلس الأمن بتقديم شكوى مباشرة تجاه طهران.

وقال المصدر إن الاجتماع، الذي يأتي بناء على دعوة من السعودية، يهدف “لبحث الانتهاكات التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية والتي تقوض الأمن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل وفى العالم بأسره..”.

كما سيبحث “ما تعرضت له الرياض مساء السبت الرابع من نوفمبر الجاري من عمل عدواني من قبل ميلشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن”.

وسيتناول الاجتماع أيضا “ما تعرضت مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير أنابيب النفط ليلة الجمعة 10 نوفمبر الجاري”، حسب ما أضاف المصدر نفسه لـ”سكاي نيوز عربية”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>