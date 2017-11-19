انتصار جديد لبايرن ميونيخ على أوجسبورج

فاز فريق بايرن ميونيخ، على أوجسبورج بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحقق فوزه الثامن في 8 مباريات بالدوري الألماني، تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، ويزيد الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط.

وافتتح أرتورو فيدال التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، ثم أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن بعد دقائق قليلة.

وعاود فيدال التسجيل في بداية الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأحرز مهاجم بولندا 18 هدفا في 13 مباراة ضد أوجسبورج في الدوري، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله ضد أي فريق.

ويتصدر بايرن، الذي لم يفقد أي نقطة منذ أن تولى هاينكس المسؤولية خلفا لكارلو أنشيلوتي الشهر الماضي، الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط خلف رازن بال شبورت لايبزيج، الذي تعادل 2-2 مع باير ليفركوزن.