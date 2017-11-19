بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري

شهد مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، مساء الجمعة، حالة طوارئ قصوى بعد بلاغ من طيار سعودي بشأن طائرة مصر للطيران القادمة من الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة “المصري اليوم”.

وأضافت الصحيفة المصرية أن البلاغ تسبب في هبوط الطائرة اضطراريا بالمطار القديم التابع لمطار برج العرب.

وقال مصدر أمني بمطار برج العرب، لـ”المصري اليوم”، إن برج المراقبة وسلطات الموانئ الجوية تلقت بلاغا من سلطة الطيران المدني السعودي بخصوص طائرة تابعة لخطوط مصر للطيران قادمة من الرياض، وتضمن البلاغ معلومات تفيد بمشاهدة أحد طيارى الخطوط السعودية التي أقلعت طائرته بعد طائرة مصر للطيران، بواقي وحطام إطار على ممر الإقلاع.

وأفاد المصدر الأمني بأن الطائرة كان على متنها 50 راكبا، بالإضافة إلى طاقمها الذي يضم 7 أشخاص.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم التعامل مع البلاغ بصورة جدية في مطار برج العرب وتم إبلاغ جميع السلطات والجهات السيادية بالمطار وأعلنت حالة هبوط اضطراري وتم توجيه الطائرة للهبوط بمهبط المطار القديم وهبطت الطائرة بسلام.

وأشار المتحدث إلى أنه تبين بعد الفحص أن الطائرة لم يكن بها أي أعطال أو تلفيات من أي نوع.

وذكر الموقع المصري أن جميع الركاب القادمين على الطائرة لم يلاحظوا أو يعلموا شيئا عن البلاغ أو الواقعة حتى لحظة خروجهم من المطار.