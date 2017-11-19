 بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري انتصار جديد لبايرن ميونيخ على أوجسبورج شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية “رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !! هروب جماعي لفلول داعش في الصحراء .. والجيش العراقي يلاحقه دراسة: 5 أمور من أكثر العوامل تسببا في الأمراض القاتلة .. أبرزها قلة النوم والشعور بالوحدة ملتقى الحوار الثقافي يقيم مبادرة منطلقات مدمرة أمريكية وثقت موقع تسلّم جثة بن لادن بمربط أحمر القبض على وافد عربي قام بالسطو على مواطن باستراحته الخاصة بقرية العليا مستخدما سكينا وأداة حديدية ضبط ثلاثة شبان اعتدوا على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء الهلال يعلن تعرّض المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو لإصابة في الركبة

بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري

بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري
المناطق - وكالات

شهد مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، مساء الجمعة، حالة طوارئ قصوى بعد بلاغ من طيار سعودي بشأن طائرة مصر للطيران القادمة من الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة “المصري اليوم”.

وأضافت الصحيفة المصرية أن البلاغ تسبب في هبوط الطائرة اضطراريا بالمطار القديم التابع لمطار برج العرب.

وقال مصدر أمني بمطار برج العرب، لـ”المصري اليوم”، إن برج المراقبة وسلطات الموانئ الجوية تلقت بلاغا من سلطة الطيران المدني السعودي بخصوص طائرة تابعة لخطوط مصر للطيران قادمة من الرياض، وتضمن البلاغ معلومات تفيد بمشاهدة أحد طيارى الخطوط السعودية التي أقلعت طائرته بعد طائرة مصر للطيران، بواقي وحطام إطار على ممر الإقلاع.

وأفاد المصدر الأمني بأن الطائرة كان على متنها 50 راكبا، بالإضافة إلى طاقمها الذي يضم 7 أشخاص.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم التعامل مع البلاغ بصورة جدية في مطار برج العرب وتم إبلاغ جميع السلطات والجهات السيادية بالمطار وأعلنت حالة هبوط اضطراري وتم توجيه الطائرة للهبوط بمهبط المطار القديم وهبطت الطائرة بسلام.

وأشار المتحدث إلى أنه تبين بعد الفحص أن الطائرة لم يكن بها أي أعطال أو تلفيات من أي نوع.

وذكر الموقع المصري أن جميع الركاب القادمين على الطائرة لم يلاحظوا أو يعلموا شيئا عن البلاغ أو الواقعة حتى لحظة خروجهم من المطار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>