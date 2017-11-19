 رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية: لن يتم نزع سلاح حماس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية: لن يتم نزع سلاح حماس

رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية: لن يتم نزع سلاح حماس
المناطق - وكالات

صرح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن لقاء مهما جرى، بين قيادة حركة حماس وماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمكتب الحركة في غزة.

وأكد الطرفان على أن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني طالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، وعند ذلك سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال المصدر إنه قد جرى خلاله بحث التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والوضع العربي والإقليمي والدعم الذي تلقاه المصالحة الفلسطينية من الدول العربية.

وشدد الطرفان على “ضرورة المضي قدما نحو الحوار الوطني في القاهرة بالرعاية المصرية الكريمة، وضرورة الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 4 مايو 2011، وذلك استكمالا للخطوات التي تمت في غزة من تمكين للحكومة وتسليم للمعابر”.

وثمن ماجد فرج قيام الأجهزة الأمنية في غزة بواجبها على أكمل وجه في إدارة عملية السفر في معبر رفح وحفظ الأمن والنظام.

كما أشارا إلى “ضرورة إنجاح الرعاية المصرية والعمل مع كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني لإنجاح الحوار والخروج بنتائج تعود بالخير على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

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