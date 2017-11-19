شاهد.. “الفرعون” يقود ليفربول للانتصار

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته، على حساب ضيفه ساوثهامبتون (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، السبت، في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الريدز بالفضل في انتصاره لنجمه الفرعون المصري، محمد صلاح، الذي واصل بدوره تألقه، وأحرز هدفين متتاليين، لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (31، 41).

وارتقى محمد صلاح إلى صدارة هدافي البريمير ليغ، برصيد 9 أهداف، مناصفة مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي.

بينما تكفل زميله البرازيلي، فيليب كوتينيو، بتسجيل الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 68، من عمر المباراة التي جرت، على ملعب “انفيلد”.

وحقق ليفربول، بذلك، انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الخامس.

بينما مني ساوثهامبتون بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 13، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ.