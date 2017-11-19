 تقدم لقوات الشرعية نحو أرحب بغطاء جوي من التحالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السعودية ترعى مؤتمر (خير أمة) الدولي الأول في ماليزيا متحف “ولد أسلم” يجمع 1000 قطعة من تراث الآباء والأجداد اجتماع لوزراء خارجية “الرباعية” مع أمين “الجامعة العربية” في القاهرة تقدم لقوات الشرعية نحو أرحب بغطاء جوي من التحالف شبهات مالية “قطرية” جديدة .. وتحقيقات ألمانية حول تورط الأسرة الحاكمة شاهد.. “الفرعون” يقود ليفربول للانتصار رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية: لن يتم نزع سلاح حماس بعد بلاغ “طيار سعودي”.. حالة طوارئ قصوى في مطار مصري انتصار جديد لبايرن ميونيخ على أوجسبورج شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران باريس سان جيرمان يسحق نانت برباعية “رائحة عرقك”.. بصمة هاتفك الجديدة !!

تقدم لقوات الشرعية نحو أرحب بغطاء جوي من التحالف

تقدم لقوات الشرعية نحو أرحب بغطاء جوي من التحالف
المناطق - وكالات

تتقدم قوات الشرعية في اليمن نحو مديرية أرحب بعد إحكام سيطرتها على قرابة تسعين في المئة ‎ من مديرية نهم.

التقدّمُ الأخير رافقـَه تقدّم آخر نحو مديرية أرحب في صنعاء باتّجاه (قطبين) و(بني محمد) و(مسورة) وسط جهد هندسي كبير يتمثـل في شقّ الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

أمّا باتجاه مديريتي خولان وبني حشيش فتقدّم الجيش الوطني باتجاه (العقران) و(المدفون) و(قرون ودعة) ولتتلاحم الجبهات باتجاه (نقيل بن غيلان) أبرز الأهداف قبل قلب صنعاء.

وجاء التقدّم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>