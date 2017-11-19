 اجتماع لوزراء خارجية “الرباعية” مع أمين “الجامعة العربية” في القاهرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اجتماع لوزراء خارجية “الرباعية” مع أمين “الجامعة العربية” في القاهرة

اجتماع لوزراء خارجية “الرباعية” مع أمين “الجامعة العربية” في القاهرة
المناطق - وكالات

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، الأحد، قبيل اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

فيما لم تذكر وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الحكومية التي نقلت الخبر سببا محددا للاجتماع.

وكانت السعودية قد طلبت قبل أيام عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأحد، لبحث تحركات إيران في المنطقة.
ووفقا لمذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، فقد تقرر “عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الأحد” المقبل.

 

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