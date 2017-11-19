الرياضة بشكلٍ عام، هي من أهم الوسائل للمحافظة على رشاقة الجسم هذا بالإضافة للتحلّي الدائم بالحيويّة والنشاط والقوّة، أمّا الإستيقاظ باكرا بحدّ ذاته هو نوع من أنواع الرياضة، تكتمل فائدته بممارسة بعض التمارين الرياضيّه ومن أهمّها رياضة الجري، والتي تتميّز بتحريك كافة عضلات الجسم، إن مورست بشكلٍ صحيح. فوائد الجري صباحاً لرياضة الجري في الصباح الباكر فوائد جمة، أوجزها بعددٍ من النقاط، وهي ممارسة الجري صباحاً، يجعل الشخص أكثر التزاماً وقدرة على المواظبة، مقارنةً بممارستها مساءً، حيث أن القيام بعمليّة الجري في الصباح الباكرتقلل من الأعذار المانعة لأي نشاطٍ بدني حيث تزداد تلك الأعذار على مدار اليوم، فيدب الكسل في الجسد جرّاء الإرهاق والتعب. الجري صباحاً يساهم بشكلٍ كمير في مرور باقي اليوم بشكلٍ إيجابي وأكثر سلاسة وانتظام، حيث أن الجري صباحاً يعمل على تنظيم ساعة الجسد البيولوجيّة، ويحفز الجسم على إفراز هرمون الإندروفين، والذي يعمل بشكلٍ ملحوظ على تخفيف التوتر النفسيّ، والعصبيّ، وتحسين المزاج بشكلٍ عام. رياضة الجري صباحاً هي الوقت الأمثل للوصول إلى جسدٍ رشيقٍ ومتناسق، حيث تعمل تلك الرياضة الصباحيّة على حرق السعرات الحراريّة والدهون المتراكمة بشكلٍ أسرع من أي وقت آخر تمارس فيه خلال اليوم، هذا بالإضافة إلى تخفيض الإحساس بالجوع خلال ساعات النهار. تساهم ممارسة هذه الرياضة صباحاً في زيادة النشاط الذهنيّ، ممّا يساعد على زيادة القدرة على الحفظ والتركيز، وهذا سببٌ مهم لممارسة هذه الرياضة صباحاً قبل التوجّه لمقاعد الدراسة أو العمل عن ممارستها بعد انتهاء الدوام في المساء. الجري صباحأ يمكن الجسم من الوصول للسقف العالي من الفوائد كتنظيم الدورة الدمويّة وتنشيطها، وتنظيم ضغط الدم وسرعة نبضات القلب. استعادة اللياقة البدنيّة للجسد. تقوم هذه الرياضة صباحً بتنظيم عمليّة التمثيل الغذائيّ. من الفوائد النفسيّة لرياضة الجري صباحاً أنّها تعزّز الثقة بالنفس عن طريق الفائدة التي تعود على الدماغ أثناء ممارستها. تساهم هذه الرياضة بشكلٍ كبير في منع الاكتئاب، والذي ينتشر في أيامنا هذه بشكلٍ كبير نتيجة ضغوطات الحياة الكبيرة. الجري صباحاُ يقوي عضلة القلب، وهذا يفسر لنا سبب انتشار الجلطات والسكتات القلبيّة، وهذا يعود إلى قلة النشاط الجسديّ بشكلٍ عام. الجري صباحاً يقوي العظام، ويجنب الشخص من الإصابة بمرض ترقّق العظام المنتشر على نطاقٍ واسع وخاصّة لدى السيّدات. الجري صباحاً يقلّل من الشعور بالأرق، ويحسّن من جودة النوم. بعد الاطلاع على بعضٍ من الفوائد الجمة لهذه الرياضة، فالأمر لا يتطلّب سوى مجهودٍ بسيط واستعداد ذهنيّ وجسديّ لممارسة هذه الرياضة بشكلٍ منتظم كلّ صباح.