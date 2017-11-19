 ترامب و ماكرون يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب و ماكرون يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

ترامب و ماكرون يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة
المناطق _واس

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات هاتفية أمس تناولت الوضع في لبنان وسوريا.
وذكر بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض أن الرئيسان اتفقا خلال المباحثات الهاتفية على ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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