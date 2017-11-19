ترامب و ماكرون يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات هاتفية أمس تناولت الوضع في لبنان وسوريا.

وذكر بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض أن الرئيسان اتفقا خلال المباحثات الهاتفية على ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.