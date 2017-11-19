 وفاة اللواء العماج رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفاة اللواء العماج رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني

وفاة اللواء العماج رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني
المناطق _ الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء الركن عبدالرحمن العماج رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني مساء أمس السبت إثر مرض عضال عانى منه طويلاً، ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم الأحد بجامع الراجحي بالرياض.

صحيفة “المناطق” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لمعالي وزير الحرس الوطني ومنسوبي الوزارة ولأبناء وعائلة ومحبي المغفور له بإذن الله، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .

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