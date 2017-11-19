 نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يشارك بملتقى الطيران الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يشارك بملتقى الطيران الرياضي

نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يشارك بملتقى الطيران الرياضي
المناطق _ الجوف

شارك عدد من منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بالجوف  في فعاليات ملتقى الطيران الرياضي تحت عنوان “شهدائنا فخرنا لن ننساكم”, على بحيرة دومة الجندل، بتنظيم من مجلس شباب الجوف بالتعاون مع بلدية دومة الجندل .. وشارك منتسبي نادي الحي  في الملتقى بتجربة الطيران الشراعي على بحيرة دومة الجندل، والاستماع عن شرح  عروض طيارات “جايركبتر , وبرموتر , وترايك”

وجاءت المشاركة بتنسيق الإعلامي متعب الشمري بتواصل مع المشرف الثقافي والإعلامي بالنادي الاستاذ محمد الحسن و الأستاذ نايف الدرع حيث كانا برفقتهم .

وقدم قائد نادي الحي الأستاذ ايمن البريكان شكره وتقديره لأعضاء ملتقى الطيران الرياضي وفي مقدمتهم الكابتن جابر العنزي وداعيا لشهداء الواجب بالقبول والرضى  حيث يأتي الملتقى تخليداً لذكرى شهداء الواجب وتكريماً لأسرهم ولنشر ثقافة الطيران الرياضي خاصة الشراعي منه والتعريف به للعامة .
يذكر ان مواعيد العروض من يوم 26 وحتى 28 صفر 1439
خلال الفترة الصباحية من الساعة 5 إلى الساعة 8 صباحاً, والفترة المسائية من الساعة 30: 3 عصرا إلى الساعة 5:30 على ضفاف بحيرة دومة الجندل  .

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