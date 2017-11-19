 أمير منطقة المدينة يوجه بإيجاد بدائل و حلول لظاهرة الكدادين بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة المدينة يوجه بإيجاد بدائل و حلول لظاهرة الكدادين بالمنطقة

أمير منطقة المدينة يوجه بإيجاد بدائل و حلول لظاهرة الكدادين بالمنطقة
المناطق _ المدينة المنورة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع بدراسة ظاهرة ” الكدادين ” بصالة القدوم بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لإيجاد بدائل وحلول بالتنسيق مع الشرطة والمرور وإدارة الطرق وسلطة المطار.

وتحدث المدير التنفيذي لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الدكتور محمد ناصر بن محمود أن ظاهرة ” الكدادين ” متفشية بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة وهي ظاهرة غير حضارية وتعمل الدراسة لاستئصالها من جذورها ورسم صورة حضارية لزوار المدينة المنورة عن المملكة العربية السعودية ولتطوير الخدمات المقدمة لهم بالمطار ورفع إيرادات سائقي الأجرة من الشباب السعودي المسجلين رسمياً في بيانات المطار وبناء بيئة جاذبة للشركات المستثمرة في قطاع توصيل الركاب لخدمة زوار المدينة المنورة.

ودعا بن محمود الشباب الكدادين للتفاعل مع الدراسة حيث ستعمل الجمعية على إعداد خطة للدراسات الميدانية للظاهرة وتحليل إحصائي واقعي عبر عقد مقابلات بؤرية شبه مقننة مع الأطراف ذات العلاقة وتنظيم ورش عمل للخروج بتقارير حول الظاهرة.

وأضاف بن محمود أنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة لدراسة ظاهرة الكدادين وفق أحدث الممارسات والحلول الحديثة و العصرية بالإضافة الى عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة نماء المنورة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتحقيق نتائج و حلول للكدادين.

والجدير بالذكر أن الجمعية تعمل على دراسة احتياجات شباب وفتيات منطقة المدينة المنورة وقضاياهم وتقديم حلول علمية وعملية ابتكارية تجاهها بالتعاون والتنسيق والتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.

 

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