 دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ميركل تقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة في ألمانيا هيئة الزكاة والدخل تعلن مجموعة من الخدمات المعفاه من ضريبة القيمة المضافة المملكة تؤكد تصويتها لصالح قرار السيادة الدائمة لشعب فلسطين في الأرض المحتلة دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة أمير منطقة المدينة يوجه بإيجاد بدائل و حلول لظاهرة الكدادين بالمنطقة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يشارك بملتقى الطيران الرياضي وفاة اللواء العماج رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني واشنطن تطلق قمراً صناعياً لتحسين دقة توقعات الأرصاد الجوية ترامب و ماكرون يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد فوائد الجري صباحاً السعودية ترعى مؤتمر (خير أمة) الدولي الأول في ماليزيا

دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة

دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة
المناطق _ بريدة

وجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة بريدة؛ ليكون الاسم الجديد «كتابة العدل ببريدة»؛ وذلك بهدف تطوير أعمالهما من خلال ضم اختصاصاتهما.

وكشف القرار الذي أصدره وزير العدل عن تخصيص بعض كتّاب العدل في كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، هـ، ك) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وما عدا ذلك يكون من أعمال كتاب العدل الآخرين في كتابة العدل. وسبق قرار الدمج الأخير خطوات مماثلة؛ إذ تم خلال الفترة الماضية دمج كتابات العدل في كل من كتابات العدل جنوب الرياض، وتعديل اسم كتابة العدل الثانية شرق الرياض إلى كتابة العدل بشرق الرياض، وتعديل اسم كتابة العدل الثانية غرب الرياض ليكون اسمها كتابة العدل بغرب الرياض، ودمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة حائل ليكون اسمهما كتابة العدل بحائل.

وتهدف خطوة الدمج التي أقرها وزير العدل إلى توفير الجهد، واختصار الوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتطوير العمل في كتابات العدل، وتقديم كل الخدمات التوثيقية، ودعم شمولية كتّاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>