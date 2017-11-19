دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة

وجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة بريدة؛ ليكون الاسم الجديد «كتابة العدل ببريدة»؛ وذلك بهدف تطوير أعمالهما من خلال ضم اختصاصاتهما.



وكشف القرار الذي أصدره وزير العدل عن تخصيص بعض كتّاب العدل في كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، هـ، ك) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وما عدا ذلك يكون من أعمال كتاب العدل الآخرين في كتابة العدل. وسبق قرار الدمج الأخير خطوات مماثلة؛ إذ تم خلال الفترة الماضية دمج كتابات العدل في كل من كتابات العدل جنوب الرياض، وتعديل اسم كتابة العدل الثانية شرق الرياض إلى كتابة العدل بشرق الرياض، وتعديل اسم كتابة العدل الثانية غرب الرياض ليكون اسمها كتابة العدل بغرب الرياض، ودمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة حائل ليكون اسمهما كتابة العدل بحائل.

وتهدف خطوة الدمج التي أقرها وزير العدل إلى توفير الجهد، واختصار الوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتطوير العمل في كتابات العدل، وتقديم كل الخدمات التوثيقية، ودعم شمولية كتّاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.