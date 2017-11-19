 ميركل تقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة في ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ميركل تقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة في ألمانيا

ميركل تقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة في ألمانيا
المناطق _ الرياض

تقوم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد، بمحاولة اخيرة لتشكيل حكومة في البلاد وتجنيب بلادها واوروبا مرحلة اضطراب ستعني بالنسبة لها نهاية حياتها السياسية ايضا.
وتجري ميركل منذ اكثر من شهر مفاوضات شاقة جدا بهدف تشكيل تحالف مع الحزب الليبرالي الديموقراطي ودعاة حماية البيئة (الخضر)، وهو تحالف لم يختبر في المانيا من قبل.
ويبدأ اجتماع الفرصة الاخيرة عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ) من الاحد ويفترض ان ينتهي مساء مع امكانية تمديده. وكانت مهلة اولى انتهت مساء الخميس بدون التوصل الى اي نتيجة. والقضايا الخلافية كثيرة من سياسة الهجرة الى البيئة والاولويات الضريبية واوروبا.
وقال فولكر كاودر احد المقربين من ميركل مساء السبت نحن مقتنعون بان قرارا سيتخذ الاحد ولدينا وقت طويل لاستكشاف الوضع.
وفي حال لم يتم التوصل الى نتيجة، يفترض ان تعود المانيا الى صناديق الاقتراع مطلع 2018. وفي هذ الحالة ستجرى الانتخابات بدون ان تكون ميركل على رأس الاتحاد الديموقراطي المسيحي على رأسه. لذلك يبدو مصيرها مرتبطا بنجاح المشاورات التي تجريها حاليا.
وكشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة دي فيلت نتائجه الاحد ان 61,4 بالمئة من الالمان يعتقدون انها لا تستطيع ان تبقى في منصبها في حال اخفقت في مفاوضاتها لتشكيل ائتلاف حكومي.

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