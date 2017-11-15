 وزارة العمل تتفاعل مع مقطع مسن جازان الوحيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة العمل تتفاعل مع مقطع مسن جازان الوحيد

وزارة العمل تتفاعل مع مقطع مسن جازان الوحيد
المناطق _ الرياض

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم “الأربعاء” الماضي، مع مقطع فيديو حول حالة رجل مسن من منطقة جازان، مصاب بشلل في الجانب الأيسر، ولا يوجد لديه أولاد ويعيش وحيدًا في منزل متهالك لا يوجد فيه دورة المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل بحسب مصادر لـ ” صحيفة عاجل “، أن فرع الوزارة في منطقة جازان، تفاعل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد المسنين في محافظة صامطة، الذي يعاني من انخفاض في مستوى حالته الاجتماعية ومصاب بشلل في الجانب الأيسر ويده اليسرى مكسورة، حيث وقف فريق مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة على حالة المسنّ لتقديم المساعدات العاجلة، وتلمس احتياجاته ورفع تقرير مفصل عن حالته.

وقال المتحدث إنه “تبيّن من خلال زيارة فريق المكتب لمقر إقامة المسنّ ودراسة حالته، بأنه من مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما تم توجيه بصرف مساعدة مالية عاجلة له، وتوجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بترميم منزله.”

وأشار أبا الخيل، إلى أنه تم عبر الزيارة أيضًا الاطمئنان على الوضع الصحي للمسن، مبينًا أن فرع الوزارة يجري المتابعة المستمرة لحالة المسن، لتقديم كافة أشكال الرعاية المطلوبة له.

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