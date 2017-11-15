الأحزاب الإيرانية في الخارج تشكل ائتلافًا جديدًا لإسقاط نظام الملالي

اجتمع أمس السبت، في مدينة “كولن” الألمانية، عدد من قيادات الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة للنظام الإيراني، معلنةً عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد تحت مسمى “مجلس الديمقراطيين الإيرانيين” لتوحيد الأهداف لإسقاط “نظام الملالي” في إيران وإقامة نظام فدرالي ديمقراطي لامركزي يساهم في استقرار الأمن والسلم الإقليمي والعالمي”، حسب بيان المؤتمر التأسيسي للائتلاف، والذي حصل موقع “إرم نيوز” على نسخة منه.

وأكد بيان الائتلاف، أن “هيكلة النظام الإيراني غير قابلة للإصلاح، والشعب الإيراني وعلى مدار أربعة عقود الماضية حاول عبر الطرق السلمية والأطر المتاحة في الدستور الإيراني، مثل حركة الإصلاح وغيرها، تغيير الوضع إلى الأفضل ولكن دون جدوى”، وشدد الحاضرون على أن “النظام الإيراني لم يغير بنيته الأيدولوجية، واستمر في السعي لسلب الحريات الاجتماعية والمدنية بعد أن قمع الحريات السياسية”.

وشاركت بعض الأحزاب الشمولية الإيرانية التي تضم الفرس وبعض القوميات الأخرى، مثل: الجبهة الديمقراطية لإيران التي يقودها الرجل السياسي البارز “حشمت الله طبرزدي” وغالبية الأحزاب السياسية المعارضة التابعة للقوميات في إيران، مثل “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، و”حزب كوملة كردستان الإيراني”، و”حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي”، و”المركز الثقافي السياسي الأذربيجاني”، وحزب “شعب بلوشستان”، و”المركز الثقافي السياسي التركماني”، و”الجبهة المتحدة لبلوشستان”، وحزب “اتحاد بختياري ولورستان”.