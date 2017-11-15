شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف “

واصلت شرطة منطقة عسير بإشراف مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء صالح سليمان القرزعي المشرف على حملة (وطن بلا مخالف) لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود حملاتها الأمنية وفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر بين الجهات المشاركة

وأسفرت النتائج منذ بدأ الحملة وحتى يوم السبت الموافق١٤٣٩/٢/٢٩على الآتي:-

١- القبض على عدد ٢٨٠٩ من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية

٢- القبض على عدد ٦٣ مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية

٣- تحرير عدد ( ٦٦٣٥ ) مخالفة مرورية.

٤- ضبط عدد ( ٦ ) سلاح غير مرخصة وعدد (٧٥٢ ) طلقة حيه

٥- ضبط عدد ( ١٩١٩ ) حزمة قات

٦-حبوب يشتبه بأنها من الحبوب المخدره (٢٠٦).

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.