هيئة السياحة : تعديل مسمى حرّاس الآثار إلى “مسؤول حماية التراث” وإلحاقهم ببرامج تطويرية

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامج لتأهيل حرّاس المواقع الأثرية في مناطق المملكة، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة بتطوير أداء حرّاس المواقع الأثرية، والاهتمام بهم، وتعديل مسمى الوظيفة من “حارس آثار” إلى “مسئول حماية التراث”، وذلك بما يتوافق مع أهمية عملهم في حماية المواقع الأثرية التي تمثل ثروة وطنية مهمة وسجلا حيا لتاريخ الوطن وحضاراته المتعاقبة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالهيئة الدكتور تركي بن نادر أن الإدارة قامت بتعديل دليل تصنيف وظائف الهيئة المعتمد بما يتماشى مع المسمى الجديد، وإصدار بطاقات عمل لهم، بالإضافة إلى صقل مهارات التوعية والإرشاد لديهم, مشيرا إلى إلحاقهم في برامج تدريبية عديده من بينها ( أساسيات الحراسات الأمنية، إدارة السلامة والصحة المهنية (معايير الأوشا)، الإسعافات الأولية، الإخلاء) , كما أنه جاري العمل على توحيد زي مسئولي حماية التراث بما يتناسب مع ظروف عمل المسئولين وخدمة للزوار ومرتادي المواقع الأثرية.