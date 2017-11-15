 هيئة السياحة : تعديل مسمى حرّاس الآثار إلى “مسؤول حماية التراث” وإلحاقهم ببرامج تطويرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة السياحة : تعديل مسمى حرّاس الآثار إلى “مسؤول حماية التراث” وإلحاقهم ببرامج تطويرية شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف “ رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص يلتقي برجال الأعمال بغرفة القصيم حرس الحدود بالمناطق الجنوبية ومكة يحبط تهريب أكثر من طن من الحشيش المخدر الأحزاب الإيرانية في الخارج تشكل ائتلافًا جديدًا لإسقاط نظام الملالي وزارة العمل تتفاعل مع مقطع مسن جازان الوحيد ميركل تقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة في ألمانيا هيئة الزكاة والدخل تعلن مجموعة من الخدمات المعفاه من ضريبة القيمة المضافة المملكة تؤكد تصويتها لصالح قرار السيادة الدائمة لشعب فلسطين في الأرض المحتلة دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية ببريدة أمير منطقة المدينة يوجه بإيجاد بدائل و حلول لظاهرة الكدادين بالمنطقة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يشارك بملتقى الطيران الرياضي

هيئة السياحة : تعديل مسمى حرّاس الآثار إلى “مسؤول حماية التراث” وإلحاقهم ببرامج تطويرية

هيئة السياحة : تعديل مسمى حرّاس الآثار إلى “مسؤول حماية التراث” وإلحاقهم ببرامج تطويرية
المناطق _ واس

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامج لتأهيل حرّاس المواقع الأثرية في مناطق المملكة، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة بتطوير أداء حرّاس المواقع الأثرية، والاهتمام بهم، وتعديل مسمى الوظيفة من “حارس آثار” إلى “مسئول حماية التراث”، وذلك بما يتوافق مع أهمية عملهم في حماية المواقع الأثرية التي تمثل ثروة وطنية مهمة وسجلا حيا لتاريخ الوطن وحضاراته المتعاقبة.
وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالهيئة الدكتور تركي بن نادر أن الإدارة قامت بتعديل دليل تصنيف وظائف الهيئة المعتمد بما يتماشى مع المسمى الجديد، وإصدار بطاقات عمل لهم، بالإضافة إلى صقل مهارات التوعية والإرشاد لديهم, مشيرا إلى إلحاقهم في برامج تدريبية عديده من بينها ( أساسيات الحراسات الأمنية، إدارة السلامة والصحة المهنية (معايير الأوشا)، الإسعافات الأولية، الإخلاء) , كما أنه جاري العمل على توحيد زي مسئولي حماية التراث بما يتناسب مع ظروف عمل المسئولين وخدمة للزوار ومرتادي المواقع الأثرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>