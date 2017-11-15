مصادر: لا صحة لخصم ريال يوميا مقابل خدمة الإعلانات في شركات الاتصالات

أكدت لـ”المناطق” مصادر مطلعة، عدم صحة الرسالة المتداولة عن خصم ريال يوميا مقابل خدمة الإعلانات في شركات الاتصالات.

وقالت المصادر، إن هذه الخدمة ليست بمقابل، وإنما مجانية لعملاء الشركات، مؤكدة أن هناك فارق بين الرسائل الدعائية المزعجة، ورسائل الاشتراكات للمحتوى ذات القيمة المدفوعة.

وتتضمن الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “تخصم عليك ريال واحد كل يوم مقابل خدمة الإعلانات التي أنت لم تشترك بها أصلا.. وطريقة الإلغاء في STC أرسل 3311 الى 900 وفي موبايلي أرسل قف الى 604445 وفي زين أرسل إيقاف الى 705000”.

وأِشارت المصادر إلى أن إلغاء هذه الخاصية يُقدم خدمةً للعملاء، منعا لإزعاجهم من الخدمات الإعلانية والرسائل التي لا يرغبون في استقبالها.