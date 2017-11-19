“أجهزة” يرتديها الأطفال يمكنها التنصت على البيئة المحيطة

قررت السلطات الألمانية منع بيع الساعات الذكية التي تستخدم لتتبع أماكن وجود الأطفال، بداعي أنها تخترق قوانين الرقابة الصارمة في البلاد.

وقالت الوكالة الاتحادية للشبكات إنها اتخذت بالفعل قرارات ضد شركات تبيع مثل هذه الساعات عبر الإنترنت، لكنها لم تسمِّ الشركات، وطالبت الآباء الذين يستخدمون الأجهزة لمراقبة أطفالهم، إلى تدميرها.

كما طالبت الوكالة المدارس بمنع هذه الأجهزة بشكل صارم.

وقال مدير الوكالة جوشين هومان: “عن طريق التطبيق، يمكن للآباء استخدام هذه الساعات للتنصت على البيئة المحيطة بأولادهم”.

وأضاف هومان: “نحن نرى الساعات كأجهزة إرسال. تحقيقاتنا أظهرت أيضا أن الآباء يستخدمونها لسماع ما يقوله المدرسون”.

وفي فبراير الماضي، قررت الوكالة ذاتها منع بيع دمى ذكية متكلمة، قائلة إن نظام التشغيل الخاص بها يمكن اختراقه والوصول إلى معلومات شخصية.