بلدية الصرار تنجز 68% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار

كشف تقرير بلدية الصرار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عن شهر صَفر الماضي، عن قيام مفتشي صحة البيئة بإدارة الخدمات بـ 36 جولة تفتيشية، شملت 49 محلا، فيما أصدرت البلدية 7 شهادات صحية، وجددت 16 رخصة، ووجهت 32 إنذارا، وأغلقت 6 محال.

وبينت أرقام المسلخ عن ذبح 810 حيوانات منها، 412 من الأغنام، و81 من الماعز، و317 من الإبل، فيما جرى الانتهاء من زراعة 68 نخلة، بالصرار وطريق الصرار غنوى، و280 شجرة كوناكاربس، و50 شجرة جهنمية، إلى جانب صيانة شبكة الري في الطريق العام ومدخل الزين والورشة، كما جرى صيانة المضخات في المدخلين الشمالي والجنوبي.

كما فتح قسم المشاريع مظاريف مشروع أنسنة المدن، وجاري متابعة اجراءات الترسية والتنفيذ مع الأمانة، كما يتابع القسم تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 68%

أما قسم الصيانة فأنهى العمل على مشروع صيانة ممر المشاة، ومواقف السيارات، وتركيب بلاط الانترلوك بالمسطح الأخضر مقابل شركة بيبسي، كما يجري العمل على استكمال صيانة سكن العمال بكراج البلدية، وتنفيذ أعمال الدهانات الداخلية والخارجية، وتركيب الأبواب الداخلية والنوافذ.

كما يجري استكمال العمل على صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بكراج البلدية حيث وصلت نسبة الإنجاز90%، كذلك يجري العمل على استكمال صيانة مسطحات الانترلوك بالجزيرة الوسطية لشارع الملك عبدالله شمالا، كما يجري العمل على صيانة مسطح الجزيرة الوسطية لشارع راكان بن حثلين، وتركيب الانترلوك، فيما تم الانتهاء من إصلاح الأحواض الزراعية المتكسرة بالجزيرة الوسطية لطريق الملك عبدالله جنوبا.

وقام القسم أيضا بأعمال صيانة وتركيب برودرات على جانب طريق الأمير سلطان باتجاه الشرق لتحسين طريقة تصريف مياه الأمطار، واستكمال أعمال صيانة الأرصفة المتكسرة، والعمل على صيانة المسطحات الجانبية لطريق الملك عبدالله شمالا قبل البوابة، بالتعاون مع قسم الخدمات، تمهيدا لتصميم شكل مسطح الانترلوك، وكذلك عمل مطبات صناعية بطريق الملك عبدالله شمالا، وإصلاح بعض قطوعات الإسفلت بهجرة الزين، إلى جانب العمل على صيانة وتعديل اللوحات المرورية على امتداد طريق الملك عبدالله من الجانبين، وتركيب بعض اللوحات التحذيرية بوجود مطبات صناعية.

وفي مجال أعمال الصيانة الكهربائية، كشف التقرير عن قيام 3 فرق بصيانة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية ولوحات التشغيل بالصرار والهجر التابعة لها. كما يجرى استكمال دهان أعمدة الانارة الديكورية بطريق الملك عبدالله.

من جانبه أصدر قسم الرخص ببلدية الصرار 13 رخصة بناء، و6 شهادات نظافة، فيما كشفت الجولات الميدانية على مخالفات البناء والتعديات، والتي بلغت 30 جولة، عن 3 مخالفات.

أما قسم المساحة فقد قام بتحديد 8 قطع أراضي استثمارية على الطبيعة، لإقامة أبراج للاتصالات بالصرار و الونان والحناء و ثاج وأم السواد.