 دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب أسلحة ومخدرات ومركبات وتقبض على متسللين ومهربين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب أسلحة ومخدرات ومركبات وتقبض على متسللين ومهربين

دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب أسلحة ومخدرات ومركبات وتقبض على متسللين ومهربين
جازان - المناطق

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من احباط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والمخدرات ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الأربع والعشرين يوم الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع ، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال ٢٤ يوم الماضية، تمكّنت من خلالها من القبض على ١٣٣١ متسلل يمني و٢٥٠ متسلل أفريقي و٣٨ أمراءه من الجنسية الافريقية و ٣٦٧ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، موضحا أنه بمتابعة مجموعة من المهربين تم ضبط ١ مسدس مع مخزن و٤ طلقات حيه لنفس السلاح، والقبض على مهربين من الجنسية الافريقية وبحوزتهم ١٠ بلاطات حشيش و على ٣٧ مهربًا في قضايا مختلفة،

وأضاف إلى أن دوريات المجاهدين تمكنت من ضبط ٧٢ مركبة استخدمت في عمليات التهريب وضبط خمسة طن ومائة وسبعة وستون حزمة من نبات القات.
وبمداهمة عده مواقع لترويج المخدرات تم ضبط ٥٠١ لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، و ٣٠٥٠ حبه مخدرة نوع كبتاحون وضبط مركبة بداخلها ٢٥ كيس شمه.

وأوضح مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير إلى أن رجال ادارة المجاهدين ماضون في مجابهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي واختراق حدود مسؤوليات الفرع مؤكدا استمرارية الحملات الأمنية تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، ومتابعة مدير عام الادار العام للمجاهدين اللواء منصور الشدي.

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