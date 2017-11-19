رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشدد على اعتماد المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي

شدد معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ، على أهمية نقل المعلومة من المصدر وعدم التشويش على المجتمع من خلال ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم التحليلات الأرصادية بشكل غير دقيق للمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم للإدارة العامة للتحاليل والتوقعات , للاطلاع على سير العمل في ظل الظروف الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، وتابع استعدادات الهيئة خاصة فيما يتعلق بجاهزية التقنيات الأرصادية ، والرادارات ، ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية , مستمعاً إلى شرح مفصل عن خطة العمل المعنية وآلية التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بمعلومات الطقس، حاثاً في الوقت نفسه العاملين بإدارة التحاليل على بذل قصار الجهد من أجل تقديم أدق المعلومات الأرصادية.

ونوه معالي الدكتور الثقفي بأهمية الدور الكبير المناط بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خاصة فيما يتعلق بمعلومات الأرصاد التي أصبحت أحد العوامل المهمة في حياة الناس ، مشيرًا إلى سعى الهيئة للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في معلوماتها , وتوفير التقنيات العالمية التي تسهم في ذلك.