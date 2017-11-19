 ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص

ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص
واس - الرياض

منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ ( 12 ) مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية ، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .
ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الجنوبية (عسير، الباحة، جازان، نجران) عبر 10 جمعيات خيرية.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية ( 10.166 ) مستفيداً ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 ‎%‎ ، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 ‎%‎ ، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 ‎%‎ ، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 ‎%‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة ، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 ‎%‎ لكل منهما ، و 1 ‎%‎ لمرضى السرطان .

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