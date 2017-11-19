 وفاة واربع إصابات في حادثين بالباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفاة واربع إصابات في حادثين بالباحة 

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بالمندق قرية حديد وتم توجيه فرقتين إسعافيه حسب البلاغ لوجود عدد من الإصابات بالموقع وعند وصول اول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات إصابتين خطيرة وأصابه من متوسطة إلى خطيرة تم التعامل معها من قبل الفرقتين الإسعافية حسب البروتوكولات الطبية بالموقع وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المندق العام . والاصابه الثالثة نقلت من قبل الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية .

وأوضح الزهراني بانه  وقوع حادث اخر اصطدام مركبة بعمود أمام شرطة بطاط بمحافظة المخواه صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 07:17 ص وتم توجيه فرقتين إسعافيه للموقع وعند وصول اول فرقه للموقع اتضح بوجود إصابتين محتجزه بداخل المركبة وتم إخراج المحتجزين من قبل فرقة الدفاع المدني وبعد ذلك تم الكشف على المصابين واتضح وجود أصابه خطيرة تم التعامل معها حسب البروتوكولات الطبية من قبل الفرقة الإسعافية بالموقع و تم نقل المصاب لمستشفى المخواه العام . وحالة أخرى متوفيه بالموقع

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .

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