 وفاة مواطن أربعيني بعد إيذائه نفسه داخل منزله ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفاة مواطن أربعيني بعد إيذائه نفسه داخل منزله ببريدة

وفاة مواطن أربعيني بعد إيذائه نفسه داخل منزله ببريدة
المناطق - بريدة

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/١هـ عن إقدام مواطنٍ سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر على إيذاء نفسه داخل منزله بمدينة بريدة مما تسبب بوفاته ..
وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات الأولية للحادثة من قبل مركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..

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