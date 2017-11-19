وفاة مواطن أربعيني بعد إيذائه نفسه داخل منزله ببريدة

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/١هـ عن إقدام مواطنٍ سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر على إيذاء نفسه داخل منزله بمدينة بريدة مما تسبب بوفاته ..

وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات الأولية للحادثة من قبل مركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..