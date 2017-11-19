مدير عام تعليم الباحة يفتتح مركز تدريب الطلاب وعدد من المرافق التعليمية بمدرسة بالرقوش

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش مركز تدريب الطلاب وعددا من المرافق التربوية والتعليمية في مدرسة بالرقوش الابتدائية بحضور مدير مكتب لتعليم بالوسط الأستاذ صالح سعيد مديس و مدير إدارة النشاط الطلابي علي سعيد مديس وعدد من المشرفين التربويين ومنسوبي المدرسة حيث بدأ المدير العام زيارته للمدرسة بتدشين مقر التوعية الإسلامية انتقل بعدها لمقر التربية الفنية ثم معمل القران الكريم وكذلك مقر التوعية الإسلامية واستمع أثناء زيارته لشرح وافٍ من الطلاب عما تحويه المرافق من تجهيزات من قائد المدرسة الأستاذ فهد خيشان عرض خلالها أهم المنجزات التي تحققت للمدرسة خلال العام الدراسي الحالي مبينا نجاح المدرسة في تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة مع أعضاء المجتمع المحلي والتي أثمرت عن دعم عدد من المؤسسات والأفراد لبعض برامج المدرسة وفعالياتها وكذلك تجهيز بعض المقرات التربوية والتي من أهمها معمل القرآن الكريم مقدما شكره للإدارة العامة ولجميع الداعمين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الميدان التربوي.

إثر ذلك انتقل المدير العام لافتتاح مركز تدريب الطلاب وتفقد مرافقه المتعددة كما اطلع على بعض الحقائب التدريبية المنفذة في المركز من خلال ما عرضه مدير المركز الأستاذ عبدالرحمن شرف محمد كما حرص المدير العام خلال زيارته على الالتقاء بالمتدربين وحثهم على الاستفادة من البرامج النوعية المقدمة في المركز مبرزا عوامل نجاح المؤسسة التربوية الفاعلة والتي تتمثل في قدرتها على بناء شراكة مجتمعية مثمرة مع أعضاء المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة و جذب أفراده للاستثمار الجيد في تنمية الجانب المعرفي والمهارى للطلاب سعيا لتحقيق الأهداف السامية التي تدعم بناء الشخصية الإيجابية للطلاب وتحقق جميع المتطلبات التربوية اللازمة للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية بالمدرسة كما عبر المدير العام عن سعادته بما شاهد أثناء زيارته للمدرسة من جدية في تنفيذ البرامج والفعاليات التربوية مقدما شكره لمدير مركز التدريب وقائد المدرسة ولجميع منسوبها على هذا التميز والإبداع في الأداء ومتطلعا إلى مزيد من العطاء والإنجاز.