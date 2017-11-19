 وزير العدل يوجه بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة “مطور برامج أول” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير العدل يوجه بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة “مطور برامج أول”

وزير العدل يوجه بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة “مطور برامج أول”
واس - الرياض

وجَّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة “مطور برامج أول” ، وذلك بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي، بفتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة للعمل في 4 مجالات وظيفية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة .
وجاء توجيه معالي وزير العدل، بإضافة وظيفة “مطور برامج أول” لمسابقة الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة، نظراً لما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالتقنية والتحول الرقمي في أعمالها.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظيفة النسائية بالإضافة إلى الوظائف المعلن عنها الأسبوع المنصرم يتطلب الحصول على درجة الماجستير في أي من التخصصات التقنية التاليه: (علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات).
وذكرت الوزارة أن التقدم على هذه الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الانترنت www.moj.gov.sa اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 /3 /1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 12 /3 /1439هـ، والوظائف المتاحه في مجال التقنية مقرها مدينة الرياض فقط في مركز المعلومات العدلي، فيما تستمر المجالات الأربع السابقة متاحة في مدن الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.

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