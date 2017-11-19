 حملة “وطن… بلا مخالف” تضبط 595 مخالفاً خلال 5 أيام بمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حملة “وطن… بلا مخالف” تضبط 595 مخالفاً خلال 5 أيام بمنطقة تبوك

حملة “وطن… بلا مخالف” تضبط 595 مخالفاً خلال 5 أيام بمنطقة تبوك
المناطق - تبوك

واصلت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل “وطن .. بلا مخالف” أعمالها في منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة حيث ضبطت 595 مخالفاً خلال 5 أيام.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد بن أحمد الغبان أن الحملة الأمنية الميدانية التي تقوم بها شرطة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات المعنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأت يوم الأربعاء الماضي تمكنت من ضبط 595 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من عدة جنسيات حتى اليوم من خلال الحملات الشاملة وإقامة نقاط الضبط الأمنية لرصد المخالفين والمتسللين في كافة المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز والقرى بالمنطقة وجرى تسليمهم للجهات المختصة للتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وأكد مواصلة الحملة أعمالها الأمنية لتعقب المخالفين حسب خطط العمل المعدة للحملات الأمنية الشاملة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.

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