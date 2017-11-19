وزراء الخارجية العرب: نتضامن مع السعودية في إجراءات حماية أمنها ونحذر إيران من مغبة تدخلاتها في المنطقة

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة.

وأدان وزراء الخارجية العرب -في البيان- إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا إيراني الصنع تجاه السعودية.

وأعرب الوزراء -في البيان- عن تضامنهم الكامل مع السعودية، وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، محذرين إيران من مغبة استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة وقف دعم طهران لميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين، والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار.