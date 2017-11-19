محاضرة عن نظام الحراسات المدنية لمنسوبي الأمن بجامعة القصيم

نظمت جامعة القصيم بالتعاون مع شرطة المنطقة محاضرة لمنسوبي ومنسوبات الأمن بالجامعة، أول أمس ألقاها سعادة العميد الدكتور أحمد بن علي البشري من قيادات شرطة منطقة القصيم، بهدف رفع مستوى الوعي لدى حراس الأمن وتعريفهم بآلية العمل والمهام والواجبات التي يقومون بها وفق ما حدده نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية.

من جانبه ذكر الأستاذ علي النغيمشي مدير الأمن والسلامة بالجامعة أن هذه المحاضرة تأتي ضمن اهتمامات الجامعة بزيادة الوعي لحراس وحارسات الأمن بها، وللتركيز على أهمية تعريف الحراس بطرق التعامل الجيد مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المٌعتمد من قِبل وزارة الداخلية.

وأوضح “النغيمشي” أن الجامعة لديها خطة متكاملة لحراسة منشآتها، حيث يقوم كل فرد من أفراد الحراسة بواجبه ويدرك مسؤوليته التي تم تحديدها داخل الخطة، وينفذها أثناء النشاط اليومي أو حتى أثناء الطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة داخل المدينة الجامعية ومختلف كليات الجامعة الموزعة على عدة محافظات.