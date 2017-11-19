أمير نجران يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه الجمعيات الخيرية

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي منطقة نجران، وباسمه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، على توجيهه الكريم بدعم الجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية بمبلغ ١٢ مليون ريال من حسابه الخاصه، لتشمل ١٠ آلاف و١٦٦ مستفيدًا ضمن سبع فئات في المجتمع، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة”.

وبيّن سموه أن دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية، يجسّد حرص ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على تعزيز ثقافة التكاتف والتسامح في المجتمع، وتأصيل العمل الخيري، لضمان العيش الكريم للمواطن.

ودعا سموه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يشكر سعيه، ويجزيه خير الجزاء، ويجعل أعماله في ميزان حسناته.