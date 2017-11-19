 ‏تبرع سموه بمبلغ ٢٥٠ الف لجميع اللجان.. أمير الحدود الشمالية يدعو رجال الأعمال والشركات لدعم برامج لجان التنمية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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‏تبرع سموه بمبلغ ٢٥٠ الف لجميع اللجان.. أمير الحدود الشمالية يدعو رجال الأعمال والشركات لدعم برامج لجان التنمية بالمنطقة

‏تبرع سموه بمبلغ ٢٥٠ الف لجميع اللجان.. أمير الحدود الشمالية يدعو رجال الأعمال والشركات لدعم برامج لجان التنمية بالمنطقة
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمدينة عرعر عادل بن سلامة العنزي, وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام الماضي 1438هـ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية .
ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم، ومشددا سموه على أهمية تحقيق أهداف لجنة التنمية الإجتماعية بالمساهمة بتحديد احتياجات المواطنين واقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي والمشاركة في تنفيذها وتقويمها ومتابعتها وكذلك المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي واكتشاف القيادات الإجتماعية وأستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا سموه اللجنة للعمل على تنويع وزيادة برامجها وملامسة احتياجات المجتمع وخاصة الشباب, وأن يحقق المجلس الأهداف المرجوة منه، مؤكدا سموه على أهمية مساهمة جميع رجال الأعمال والشركات والجهات لدعم برامج لجان التنمية في المنطقة ماديا ومعنويا، كواجب وطني.
وأعلن سموه عن تبرعه بمبلغ 250 ألف ريال لجمي لجان التنمية الأجتماعية بالمنطقة، مؤكداً سموه ضرورة العمل كفريق واحد وأهمية الاستفادة من تجارب اللجان الناجحة في هذا المجال .
فيما أعرب رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بعرعر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالي على اهتمامه بالبرامج والمشروعات الاجتماعية بالمنطقة التي تخدم جميع فئاته المختلفة ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفعة وازدهار المنطقة والعمل على تحقيق تطلعات أبنائها .

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